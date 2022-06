Le Festival Musiq3 Bruxelles au coeur d’Ixelles du 24 au 26 juin

Le Festival Musiq3 Bruxelles, ce sont trois journées et soirées de concerts au coeur d'Ixelles, avec des concerts et rencontres à Flagey, l'Espace Lumen, la Cambre Archi et sous le chapiteau de la place Sainte-Croix, du 24 au 26 juin.

** ******** ** ** ****** ********* ** ** **** ****** *** ******* *** ******* ** *** ****** **** ** ****** ********** ********* ** ************ *** ******* ********* *** ******** *** ********* ****** **** ** ***** *** ******** ** ****** ** *** ** ************* **** ** ****** ****** ** ********** ** ******** ****** ********* ** ********* *** ** ******** ********** *** ****** ** ** ***** ****** *** *********** ******************* ** ************ *** ****** ** **** ** ***** ** ********** ******* ** ****** ****** ** ***** **** ** *** ********** *********** ** ******* *** ************* *********** ** *** ***** ***************** ******* *** *** *** ******* ********* ****** ** ******* **** *********** ** **************** ** ******** ********** ***** ****** ** ** ******** ** ****** ** ****** *** ****** *** ********* ** ********* **** ** ***** ** ***** *** ** **** ** ***** ** ** ********* **** ** ****** ********** ** ****** *** ******* **** ** ********* ***** ** ******** ****** * ******* *** ****** ** ** ************* ** ***** ******** *** ************* ****** *** ********* *********** * ** **** ************** ******** ********** ** ************ **** ****** ** ******** ** *** ********** ***** ****** ****** ******** ******** ** ************** ************** ** ***** ***** ******* *** ************* ********* *** ******** *** ****** ** *** ********* ********* ** ********* ** ********** *** ********** *** ************* ** **** ********** ****** ********** *** *** ****** ******** ** ********** **** *** ***** ** ******* *** ***** ** ****** ** **** ****** **** *** *** ************ *** ******* ******** ***** ******** *** ** ******* ** ****** ** ******* ** ********** *** ****** ** ******* **** *************** *********** **** *** ******** ****** *** ******** ***** ******** ***** ****** ********* ** ******* ** ******** * ********* ** ********* ************ **** ****** ********* ** *** ******* ** ********* ********** ** ********** ******* ** ********** ** ** ****** *** ******* *************** ** ** ************* *** ** *** ***** ** ******** ****** * ** ******** ** ***** ***** *** ******* ******* ** ** *** ******* ** ************ **** *** ******* ********* **** ************ **** ** ********* ** ******* ************* **** *** ***** ******** ******* ***** ** ************ ** ****** ********** **** ** ******** ** ************ ********* ***** ************ * ******* **** ********* ********* **** *** ************ *** *** ** *** ********* ****** ******* ****** **** ** ******* **** ** *** *** ***** * **** ********** ** ***** ********* **** ** ***** ********* ****** ****** *** *********** **** ** ********* **** ** ********* ** ********* ********* ** **** ******* ***** *** ************ ** ************** ****** *********** ** ******* ** ********** ** ********** **** ** **** ****** ***** *** *********** ***** ******** **** ********** ******* ************ *** ******* ******* ** ********* ***** ** **** **** ***** ****** *** *********** *** **** ************** *********** *** ** ********* ***** * ************ ** ** ******* ************* *** ** ******* **** ******** ** **** * ************ ********* ********** ** **** *********** ** ******** ******** * ********* ************ ** ****** **** ********* **** ** ******* ********** ** ****** ********** ************ **** ***** ******** ** ****** *** ************ ******* ** ** ********* ****** *** ********* *** ********** ** ****** ********* * ** ***** **** ****** ******* ******* **** *** ****** ********** ** ************ *** ********** *** ********* ** ******** * ****** ********* ******* ** ******* ****** ******* ** ** ******** ** ** ********* ******** *** ******** ********* ** ******** ****** **** ******* ** ********** ** ************** ** *********** ********** ****** ******** ** ****** * ** ****** *********** ** *** ** ** *********** *************** ********* ********** * ** *********** ******** ***** ****** ****** ****** ******* ******** ** ** ******** *** ********* ****** ***** * *** ********* ********* ******* **** ************** ********* ****** ***** ****** ******* ** ********* **** ****** *** ** ***** ************ **** ** **** ***** ******* *** *********** ******** ** ******** ********** ****** ** ******** ** ********* ** *********** **** ** **** ** ******** *** ********* ********** ** ************ ********* *** ************* *********** ** *********** ** ********** ** *** ** ****