Bientôt un test d’alcoolémie sur l’application de Bolt pour débloquer une trottinette

Insolite

L’opérateur Bolt imposera prochainement un test de prévention à la conduite sous influence d’alcool sous la forme d’un jeu sur son application avant toute réservation d’une trottinette les jeudis, vendredis et samedis soir de 19 à 5 heures.

Si les trottinettes se sont imposées comme une alternative en matière de mobilité douce, elles n’en restent pas moins sans danger. Comme après une soirée arrosée. Une étude récente menée au CHU Saint-Pierre a ainsi montré qu'un tiers des accidents de trottinettes étaient liés à l'alcool et à la vie nocturne.

Pour lutter contre l’alcool au volant, l’opérateur Bolt, actif sur la capitale depuis un an maintenant, a dès lors présenté sa nouvelle fonctionnalité. Les utilisateurs qui souhaitent débloquer une trottinette les jeudis, vendredis et samedis soir entre 19 et 5 heures devront prochainement passer un test de prévention à la conduite sous influence d’alcool via l’application. « Rapide et facile », assure l’entreprise estonienne.

Rediriger vers les taxis

En pratique, l’utilisateur devra toucher l’écran dès qu’un casque apparaît. Le test cognitif mesurera ainsi le temps de réaction. Si celui-ci dépasse un certain seuil ou si l'utilisateur décide de ne pas passer le test, l’application ne permettra pas de débloquer la trottinette ni aucune autre. « Pour proposer une alternative à la trottinette, l’utilisateur sera redirigé vers notre service de chauffeur à la demande et aura droit à un discount à charge de l’entreprise, comme incitant », explique Oualid Benhammadi, country manager.

Un service qui n’est d’ailleurs proposé qu’en Région bruxelloise et en périphérie flamande, depuis février dernier. Pour l’instant, du moins. « Contrairement à d’autres, nous avons voulu attendre qu’un cadre légal soit instauré à Bruxelles pour lancer notre plateforme de taxis », se targue Marc Naether, head of public policy Benelux.

Un nouvel entrepôt

« Le lancement de notre système de prévention de la conduite en état d’ivresse représente un pas de plus vers la mise en place de davantage de fonctions de sécurité dans notre application », ajoute le country manager. Des modules pédagogiques via la fonctionnalité Bolt School sont ainsi proposés pour les utilisateurs débutants. « La sécurité de nos utilisateurs comme des cyclistes et des piétons est notre priorité absolue », pointe l’entreprise, qui préconise le port du casque et une vitesse limitée dans les zones piétonnes.

Toujours dans les nouveautés, Bolt a également inauguré son nouvel entrepôt à Schaerbeek, situé sur le boulevard Auguste Reyers. « Nous sommes un acteur important de la mobilité bruxelloise. Il est donc important que nous soyons au centre pour minimiser les trajets opérationnels, comme pour le changement de batteries », précise Oualid Benhammadi.