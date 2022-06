Bruxelles est l’une des meilleures villes du monde au niveau de la qualité de vie

Bruxelles obtient un score élevé dans le Arcadis Sustainable Cities Index grâce à ses bons niveaux en matière d’éducation et le grand nombre d’établissements de santé

Bruxelles est l’une des meilleures villes du monde en matière de qualité de vie. C’est ce qui ressort de l’étude du bureau de conception, ingénierie et conseil Arcadis, le Sustainable Cities Index, qui classe 100 métropoles selon les trois axes de durabilité ‘People’, ‘Planet’ et ‘Profit’. Notre capitale est classée 21e dans la catégorie « Population » et 38e au total. « Les Bruxellois sont généralement satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela explique en grande partie le bon classement », déclare Ophélie Durand, expert Mobilité chez Arcadis.

Le bureau de conception, ingénierie et conseil a investigué la durabilité effective des villes, sur base de 51 paramètres et selon 3 axes. Les enquêteurs ne s’intéressent pas seulement à la prospérité des villes. Bien sûr, il est nécessaire pour un développement urbain durable, mais la qualité de vie des citadins et la durabilité écologique d’une ville sont également prises en compte. Les trois piliers ont le même poids dans le calcul final.

« Les priorités des villes ont beaucoup changé ces dernières années. Là où dans le passé, l’important était de faire des bénéfices (économiques), les changements climatiques reçoivent maintenant la plus grande attention. La qualité de vie des citadins a pris de l’importance également. Ceci s’est clairement manifesté pendant la pandémie du coronavirus. Ce rapport permet aux villes de voir ce qu’elles font déjà de bien en ce moment, et ce qu’elles peuvent améliorer. », explique Ophélie Durand, expert Mobilité Arcadis.

Au classement général de l’étude, Bruxelles se trouve à la 38e place, qu’elle doit principalement en raison de sa 21e place dans la catégorie ‘People’. Concrètement, notre capitale obtient un bon score en matière d’égalité salariale et d’équilibre travail – vie privée. La qualité des soins de santé et de l’enseignement sont très appréciés, notamment en raison de la diversité des institutions. Les nombreuses stations de train et de métro, lignes de bus et de trams permettent aux habitants de se déplacer facilement. Bruxelles marque également des points avec le tri des déchets très efficace, son infrastructure cyclable et ses actions pour empêcher la pollution de l’air. Ceci lui vaut la 30e place dans la catégorie ‘Planet’.

Pour la catégorie ‘Profit’, Arcadis a examiné les facteurs économiques, et le top 20 est entièrement occupé par les métropoles américaines et Tokyo. Les autres villes européennes suivent, et Bruxelles se trouve en 59e position.

Oslo est la ville la plus durable au monde

Globalement, les villes européennes obtiennent les meilleurs scores dans le rapport. Dans le top 20 se trouvent 13 villes européennes. Oslo, avec une longueur d’avance, peut se targuer d’être la ville la plus durable au monde, suivie de la capitale suédoise Stockholm et de la japonaise Tokyo. La capitale danoise Copenhague et Berlin complètent le top 5.