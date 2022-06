24 appartements bruxellois temporairement pour les personnes en situation précaire

Le Logement Bruxellois va mettre des appartements inoccupés à disposition de personnes en situation précaire.

Le Logement Bruxellois a annoncé mardi la mise de 24 appartements inoccupés à disposition d’ASBL qui les proposent à des personnes en situation précaire jusque minimum à la fin 2024.

Le projet vise à faire se rencontrer deux réalités du paysage bruxellois : des logements vides, en attente de rénovation, et des personnes en difficulté, qui ont besoin d’un lieu pour se poser et se reconstruire.

Soutenue par la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) et la secrétaire d’Etat au Logement, Nawal Ben Hamou, la Société immobilière de service public (SISP) met concrètement à disposition deux immeubles de 12 logements chacun, tous deux des années ’50, après en avoir réalisé la mise en conformité électrique. Cette mise à disposition prévue par convention jusque fin 2024, pourra être prolongée en fonction de l’avancement du projet de réhabilitation.

Le projet d’occupation temporaire est géré par la FéBUL (Fédération Bruxelloise Unie pour le Logement) en collaboration avec les associations Aprèstoe, Convivence-Samenleven et Refuge Bruxelles.

Ces dernières sont chargées d’attribuer les logements et de proposer à leurs bénéficiaires un accompagnement social personnalisé destiné à les aider à stabiliser leur situation administrative, sociale et financière, dans la perspective d’une location durable. La FéBUL gère le projet et assure les liens entre les partenaires, la relation au propriétaire ainsi que la gestion financière et technique du projet.

La FéBUL a entrepris de remettre en état les appartements les uns après les autres. Elle a également veillé à ce que les logements soient équipés du mobilier de base.

Ce projet a été concrétisé grâce au soutien de Bruss’Help, de la Commission communautaire commune et du cabinet du ministre Alain Maron (Ecolo) qui l’ a financé (remise en état; ameublement des logements; financement de 4 travailleurs pour l’accompagnement psychosocial des occupants; gestion du projet et du bâtiment).