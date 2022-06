La fête de la musique se déroulera aussi à Forest avec des concerts sur quatre jours

Une fête de la musique pour tous les goûts à Forest. Le 17 juin dès 17h, la commune propose plus d’une dizaine de concerts de rue gratuits, suivie de concerts au Brass le vendredi et le samedi, le dimanche à la buvette ABY et le mardi à l’Abbaye.

La Fête de la musique forestoise fait peau neuve avec pour cette nouvelle édition de nombreux concerts répartis dans différents lieux de la commune. Pour cet événement attendu, après deux années marquées par les restrictions sanitaires, pas moins de 12 groupes se produiront en plein air dans divers lieux, et ce, pour le plus grand plaisir des passants occasionnels et des fans de musique.

Cette soirée est l’occasion de mettre à l’honneur des artistes forestois qui ont été sélectionnés suite à un appel à projets lancé par la commune. En parallèle à cette programmation décentralisée, le Brass/centre culturel forestois vous propose le vendredi de découvrir le temps d’un concert le collectif forestois ArtiStory et les résultats des ateliers M.T.V, entre 19h et 1h dans ses jardins Av. Van Volxem 364. Le samedi aussi sera une journée entière dédiée à la musique dans les jardins du Brass.

Le dimanche, ce sera au tour de la buvette Aby en collaboration avec Wicked Pigeon d’organiser une journée d’animation musicale. Enfin, le mardi 21 juin à 19h, la fête de la musique se conclura par un concert du groupe haïtien Chouk Bwa à l’Abbaye de Forest.

Charles Spapens (PS), l’échevin en charge de la Culture, est particulièrement ravi de cette programmation de la fête de la musique, qui permettra à tous de découvrir de nombreux talents forestois : « J’encourage chacun à profiter de cette occasion unique de découvrir gratuitement de nombreux artistes dans les espaces publics de la commune ».