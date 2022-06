Alcool et drogue: un millier de conducteurs en tous genres testés samedi à Bruxelles

La police de Bruxelles-Ixelles a indiqué lundi avoir contrôlé 1.176 automobilistes, cyclistes et conducteurs de trottinettes électriques dans la nuit de samedi à dimanche place Poelaert, rue Belliard et boulevard Baudouin.

zParmi eux, 62 conduisaient sous l’influence de l’alcool ou de drogues et ont fait l’objet d’une interdiction de conduire pour quelques heures ou pour 15 jours.

Sur les 57 personnes testées positives à l’alcool, 26 se sont vu imposer une interdiction temporaire de conduire d’une durée de six heures et 26 autres d’une durée de trois heures. Parmi elles figuraient trois cyclistes et cinq conducteurs d’une trottinette électrique. Les policiers ont de plus retiré cinq permis pour deux semaines à des automobilistes qui roulaient en état grave d’ébriété.

Par ailleurs, il y a eu cinq conducteurs testés positifs aux drogues. Quatre d’entre eux ont fait l’objet d’un retrait de permis de conduire de 15 jours. Un conducteur a été sanctionné d’une interdiction de conduire de 12 heures.