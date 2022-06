La fusillade de ce samedi soir à De Brouckère serait un règlement de comptes

La fusillade qui a eu lieu samedi soir dans les environs de la place De Brouckère à Bruxelles pourrait être un règlement de comptes dans le milieu albanais, selon les informations de HLN.

La victime, l’Albanais de 43 ans Erion H., aurait été abattue par un autre Albanais avec qui H. est en querelle depuis vingt ans, rapporte le journal sur la base d’informations parues dans les médias albanais.

Le parquet de Bruxelles n’a pas encore commenté l’enquête. La fusillade s’est produite samedi soir vers 20h20 près de la place De Brouckère. La victime, âgée de 43 ans, a reçu une balle dans le dos et dahs les fesses et a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Dimanche matin, son état était toujours critique.

La victime est Enrion H., 43 ans, et l’homme a vraisemblablement été abattu par Noga K. (44 ans), condamné à perpétuité en Albanie en 2000 pour avoir assassiné Aqif H., le père d’Enrion H., et un ami alors qu’ils séjournaient dans un hôpital albanais. Un an plus tard, Enrion H. et son frère Geron ont fait une descente dans un café de la Sint-Jansplein d’Anvers où Noga K. était assis avec un ami et ont ouvert le feu.

K. a été grièvement blessé mais a survécu à l’attaque tandis que son ami est décédé. La justice belge a arrêté Erion H. et l’a extradé vers l’Albanie en 2013. Noga K. a également été jugé en 2005 devant la cour d’assises d’Anvers pour le meurtre de l’Albanaise Astrit Shperdheja (37 ans). L’homme a été abattu en plein jour sur la Sint-Jansplein à Anvers par un agresseur sur un vélo BMX.