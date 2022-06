Le B-Equal, un nouveau festival de la diversité à Bruxelles

Le Grand-Hospice va acceuillir un nouveau festival à Bruxelles. Les 24, 25 et 26 juin, la compagnie de théâtre « Les voyageurs Sans Bagages » lance B-Equal.

La compagnie de théâtre «Les Voyageurs Sans Bagage» a annoncé lundi qu’elle lançait un nouveau festival de la diversité au Grand-Hospice à Bruxelles les 24, 25 et 26 juin prochains, le B-Equal. Ce festival culturel et citoyen sur le thème de l’égalité souhaite proposer une programmation «inclusive et pluridisciplinaire».

Le festival fera la part belle aux partenaires de la compagnie de théâtre organisatrice. Ainsi, des groupes tels que «La vie c’est comme un arbre», «L’argent fait le bonheur», «Fritland», «Ma andi mangoul» feront des représentations théâtrales. Il y aura également de la danse, du cirque, des marionnettes, un ciné-débat, des animations et des spectacles pour enfants. L’animation de Bj Be A, ainsi qu’un concert exclusif d’Anwar bouclent la programmation de ce festival.

Le festival se démarque par sa gratuité. Pour Fionn Perry, directeur de la compagnie et coordinateur du festival, «l’accessibilité à la culture pour le plus grand nombre, étant un des enjeux majeurs portés par notre compagnie des Voyageurs sans bagage, la gratuité pour toutes et tous s’est révélée être une évidence.»

Les artistes du B-Equal Festival auront l’honneur de performer au Grand-Hospice, bâtiment classé et appartenant au patrimoine du CPAS de la Ville de Buxelles. «C’est un exercice inédit, dans lequel on s’est lancé par envie et nécessité: placer la diversité en acteur d’une programmation, c’est offrir un accès plus démocratique à la production culturelle» a déclaré Mohamed Allouchi, directeur de la compagnie et coordinateur artistique du festival.