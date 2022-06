Trois cyclistes et cinq conducteurs de trottinette positifs à l’alcool à Bruxelles

Lors d’une grande action de contrôle alcool et drogues au volant menée dans la nuit du samedi 11 juin au dimanche 12 juin, la zone de police de Bruxelles CAPITALE Ixelles a contrôlé 1.176 conducteurs, dont des cyclistes et conducteurs de trottinette.

Les contrôles ont été effectués place Poelaert, rue Belliard et boulevard Baudouin. Non seulement les automobilistes ont été contrôlés, mais aussi les cyclistes et les conducteurs de trottinettes électriques. Trois cyclistes et cinq conducteurs d’une trottinette électrique avaient dépassé le taux d’alcool maximal autorisé et ont reçu une interdiction de continuer à se déplacer avec ces moyens de locomotion.

La police tient à souligner que même les cyclistes et les conducteurs de trottinettes électriques ainsi que de tout autre moyen de mobilité douce doivent respecter le code de la route et ne pas s’engager dans la circulation en un état d’ivresse.

Au total, cinq permis de conduire ont été immédiatement retirés pour une période de 15 jours. Le test de 26 conducteurs était positif et ces derniers se sont vus imposer une interdiction temporaire de conduire d’une durée de six heures. 26 conducteurs ont reçu pareille interdiction mais d’une durée de trois heures. Aussi, cinq conducteurs se sont vu contrôler positif à la drogue et ont de ce fait connu un retrait immédiat de leur permis.