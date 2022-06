Grève nationale le 20 juin : le réseau de la Stib fortement perturbé

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé le 20 juin prochain, en raison d’une nouvelle journée d’action nationale à l’appel des organisations syndicales.

La Stib recommande à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour leurs déplacements ce jour-là et s’excuse pour les désagréments. Elle informera le public en temps réel de la situation sur le réseau, dès 6 h du matin, à travers ses différents supports.

Les syndicats du pays appellent à une nouvelle journée d’action nationale en faveur du pouvoir d’achat, le lundi 20 juin prochain.

Cette grève nationale aura un impact important sur le réseau de la Stib. Il n’est actuellement pas possible d’évaluer la participation du personnel de conduite à cette action, mais la Stib s’attend à de fortes perturbations. De plus, le cortège des manifestants dans le centre-ville risque d’engendrer des interruptions et déviations de lignes.

La Stib conseille à ses voyageurs de prévoir, si possible, des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer dans Bruxelles, le 20 juin. La société de transport public mettra tout en œuvre, dans la mesure de ses possibilités, pour offrir une desserte la plus large possible et permettre aux étudiants de rejoindre leur établissement scolaire pour passer leurs examens.

Informer en temps réel

La Stib informera ses voyageurs en temps réel le lundi 20 juin, tout au long de la journée. Toutes les informations seront disponibles sur le site internet www.stib.brussels, l’application mobile ainsi que sur les médias sociaux Facebook (facebook.com/lastib) et Twitter (@STIBMIVB).

Le Customer Care sera également disponible, dès 6 h du matin, afin de répondre aux questions des voyageurs, par téléphone au 070 23 2000, ainsi que sur les médias sociaux.

La Stib s’excuse d’ores et déjà pour les désagréments occasionnés et mettra tout en œuvre pour informer au mieux ses voyageurs de l’évolution de la situation tout au long de la journée.