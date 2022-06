P’tits zgegs, grande discothèque: découvertes musicales entre potes

La recette d ’ une émission réussie? Des copains, de la musique, une bonne bi è re et un micro. C ’ est d ’ ailleurs la composition du nouveau podcast de musique alternative de Belgique… on air!

************* *** *** ******* ** ********* ** ******** ******* ******* **** ********************* ***** ******** ** ****** ****** ******* ** ********* ********* *** ****** **** *********** ***** *** ******** ***** *** ****** *** ******* **** ***** ******* ******** ** ******* ** ************** ****** ** ***** ** ***** ** ******** *** ******** *********** ********* ** ******** ****** *** **** ********* ** ****** ******* ******** ** ******** ***** *** ** *** ************ ** ************* **************** ****** ****** ************* ******* **** **** ******* ** **** ************** **** **** ** ******* ** ***************** ******** ****** ******* ****** *** ******* ** ******** ** ******** *** ********* * ****** ** *** ****** ******** ****** ******* ** ***** ************** ******* * ** **** ** ** **** *** ******** ** ** ******* ******* *************** ***** ***** ** **** ***** ** ******* *** ****** ** ***** ************************ ******** ******* ** ******* ********* ********* *** ** ******* **** ******* ***** ** ********** *** ************ ******** ** ** ****** ** ******* ********** **** ********** *** *********** ** **** ************* ********* ***** ** ** ****** **** ****** **** ** ************** ******** ******* *** **** ****** ** **** *********** ** ******** ******* ********* ************ ** ******* *** ********** **** ***** ** *** ******** ** ***** ***** ***** ***** *** *** ********* *** ** ****** ** ****** ** ****** ** *** ***** **** ** ********** ** ************ ** ** ************ *** ****** ******* **** ************ *** ***** ** ************* ****** ** ************ ********* *** **** ******** ** ****** ** ************** ** ******* *** ****** **** ** **** ** **** ********* ******** ******* ****** *** ***** ** ***** ** ******** *** ****** *********** **** ********* ** **** ************ *** ****** ** ********* *** *** *********** ******** ****** ***** ********* ******** ******** ** ******* ** ******* ******** ***** **** ********* *** ****** ******* ** ********* ************* ******* ****** ******* ****** ******* *** * ** ******* **** ** ****** ** ***** **** **** ************ ** *** ** ** ******* ** ********* ** ************** ** ***** *** *********** ** ************ ****** ** ******* ** ***** ** ***** **** ** ****** ** ******** *** **** ****** ********** ** ******** ** ***** *** ********** ** *** ***** ** ****** *** ************* ** ** ***** ********** *** ********** ********** *** ***** ********* *** ** *********** ** ********* ******* ***** **** ** *** *** ********** *** *** ******* ** ************ *********** ** **** *** ** ******* ** ** ******* ** ***** ***** ***** ** *** **** ******* **** ****** ***************** ** *************** *** ******** ***** **** ** ****** *** ********* ************* ** *** ****** *** *********** ** *********