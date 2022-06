Iriscare octroie plus de 2 millions d’euros de subsides en 2022

En 2022, 2.319.156 euros seront octroyés pour financer des projets via des conventions pluriannuelles. Ces conventions font suite à un important travail de simplification administrative de la gestion des subsides facultatifs.

L’année 2022 marque une nouvelle étape dans la volonté d’Iriscare d’aller vers davantage de simplification administrative puisque la gestion des subsides facultatifs a été simplifiée. À noter qu’il existe deux sortes de subventions. Si les subventions organiques sont liées à une réglementation spécifique, les subventions facultatives, quant à elles, sont octroyées sur base d’un dossier de demande. Il y a désormais deux façons d’obtenir des subsides facultatifs : via les conventions pluriannuelles ou via les appels à projets.

Les conventions pluriannuelles

L’un des objectifs de cette réforme est la mise en place, dans le cadre des subsides facultatifs, des procédures de subventionnement pluriannuel (3 ans renouvelable). Cela représente un changement important puisque les subsides seront désormais octroyés pour une période de 3 ans, contre 1 an auparavant. Ce sont 15 projets qui sont sélectionnés par Iriscare afin de bénéficier d’une convention pluriannuelle. Cela représente un budget de 2.319.156 euros pour l’année 2022.

Actuellement, 14 de ces projets ont déjà été validés : CPAS de la Ville de Bruxelles – Logement alternatif à la maison de repos, CPAS de Molenbeek – Projet Kangourou, Rivage-Den Zaet – Dionysos, BuurtPensioen – Pens(i)onsQuartier, Samen toujours, CPAS Woluwe-Saint-Lambert – Antenne Andromède, ASBL Coordination infor’homes-home info, Bras-dessus Bras -dessous-ASBL, AccessAndGo ASBL BAP1 et 2, SOLUMOB Volontaire, CH Jean Titeca Maya, Jeunes aidants proches – Equipe mobile Aidance, Aidants proches Bruxelles et ASBL ergo 2.0.

Des appels à projets

Les autres projets peuvent, quant à eux, bénéficier de subsides via les appels à projets. En 2021, deux appels à projets ont été lancés afin de subsidier différents projets : le premier pour la création de résidences-services sociales et le second des projets dont les activités s’inscrivent dans les secteurs de la santé ou de l’aide aux personnes, spécifiquement dans les politiques relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

Au quotidien, Iriscare met tout en œuvre pour soutenir au mieux ses institutions et simplifier leurs démarches administratives. En tant qu’organisme public, nous avons à cœur de faciliter le travail de nos partenaires et des assurés sociaux.