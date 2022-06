Un jeune met le feu accidentellement à un appartement de Saint-Josse

Un jeune qui jouait avec un briquet a provoqué un incendie samedi soir dans un immeuble à appartements de la rue Scailquin à Saint-Josse-ten-Noode. Deux jeunes, légèrement intoxiqués par les fumées, ont été emmenés à l’hôpital.

Le feu a démarré vers 20h30 au septième étage de l’immeuble alors qu’un adolescent jouait avec un briquet dans sa chambre. «Il a alors eu le mauvais réflexe d’ouvrir la fenêtre de la chambre, ce qui a attisé l’incendie. Il s’est alors précipité hors de sa chambre et a appelé son père et son père qui ont commencé à éteindre l’incendie avec des extincteurs qui se trouvaient dans le couloir de l’immeuble», explique le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les pompiers ont ensuite pris le relais et ont sorti de la chambre tous les objets encore susceptibles de brûler. L’incendie n’a pas touché d’autres appartements mais le bâtiment a dû être ventilé et le niveau de CO contrôlé.

Les deux jeunes ont été légèrement intoxiqués par la fumée. L’appartement a été jugé inhabitable par les pompiers.