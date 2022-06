Anderlecht dit stop au gaspillage du pain et au nourrissage des oiseaux

La commune d’Anderlecht organise une première formation «Crumbler». Cette formation a pour but de proposer aux boulangers un moyen de recycler le pain dur et d’éviter le gaspillage et de limiter le nourrissage des oiseaux avec le pain non consommé.

