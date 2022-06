Les Bruxellois toujours favorables au projet Métro 3 selon un sondage de la Stib

Les Bruxellois se sont à nouveau exprimés en faveur du Métro 3. Trois quarts des répondants sont favorables à la création de la nouvelle ligne de métro qui connectera Evere et Schaerbeek à Forest et Saint-Gilles, soit le nord et le sud de Bruxelles.

