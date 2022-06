Woluwe-St-Pierre: le tram pourrait ne plus passer par les rues du Duc et GJ Martin

Alors que le passage du tram par les rues du Duc et GJ Martin est depuis longtemps critiqué pour les nuisances sonores qu’il provoque, la trémie existante sur l’avenue de Tervueren pourrait être dupliquée pour mettre un terme à ce détour.

Aux rues du Duc et Georges et Jacques Martin à Woluwe-Saint-Pierre où les trams 39 et 44 frôlent pour ainsi dire les façades, le calme pourrait à nouveau régner pour le plus grand bonheur des riverains, rapportent nos confrères de La DH.

Car à hauteur de l’arrêt GJ Martin, les trams effectuent un virage très serré en direction de la rue éponyme et après quelques mètres à peine, tournent subitement à gauche pour rejoindre la trémie située à la rue du Duc donnant accès à Montgomery. Des manœuvres brusques opérées par de vieux véhicules de la Stib critiquées pour les nuisances sonores qu’elles provoquent.

Bruxelles Mobilité entend mettre un terme à ce détour. En effet, dans l’avant-projet de rénovation de l’avenue de Tervueren actuellement en concertation figure la « création d’une seconde trémie d’accès avenue de Tervueren » et la « suppression des aménagements du tram dans la rue J. Martin et du Duc ».

Les lignes 39 et 44 en provenance du Parc de Woluwe ne passeraient désormais plus par les deux rues résidentielles, mais bien par la trémie située dans la latérale de l’avenue de Tervueren, comme c’est déjà le cas dès 20h30 ou pour les véhicules qui partent de Montgomery. La trémie de la rue du Duc pourrait dès lors être supprimée et la trémie existante se verrait elle dupliquée.

« C’est une bonne nouvelle. Cela fait 40 ans au moins que la commune demande que le tram ne passe plus dans ces rues. Ces voiries ne sont pas du tout adaptées et c’est invivable pour les riverains », a commenté le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe (Les Engagés) auprès de La DH. Toutefois, aucune demande de permis n’a encore été formulée.