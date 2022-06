Karel Geraerts a été présenté à la presse: «Très fier»

Ce midi, Karel Geraerts, le nouvel entraîneur de l’Union, a été présenté à la presse. Et c’est un coach naturellement très heureux qui s’est exprimé.

Karel Geraerts, quelle est votre première réaction ?

C’est magnifique. Dès le moment où j’ai appris que le club voulait que je devienne le coach principal, j’ai été très fier. C’est une énorme joie.

Est-ce que vous vous attendiez à être nominé ?

Non, je ne m’y attendais pas. Mais je suis certainement très fier que le club prenne une telle décision et me donne sa confiance.

Avez-vous hésité avant d’accepter ?

Non, dès le moment où l’Union me voyait comme T1, ma décision était prise.

Avez-vous pris des conseils chez Felice Mazzù ?

Non, la seule personne à qui j’ai parlé, c’est avec ma femme. Je n’avais pas besoin d’autre avis. Je savais que ce serait une bonne chose.

Il s’agira de votre première expérience comme entraîneur principal.

Oui mais j’ai été trois saisons adjoint. Je connais déjà le projet magnifique. Et pour commencer, c’est beau que cela soit chez toi.

Vous sentez-vous prêt pour cette expérience ?

J’ai toujours dit que dans le foot, tu ne sais jamais si tu es prêt. La situation peut changer complètement très rapidement. Et que ce soit dans un sens positif ou négatif.

Comment avez-vous réagi au départ de Felice Mazzù pour Anderlecht ?

On sait que quand on fait une saison comme les deux dernières, il y aura forcément un intérêt pour le coach, mais aussi pour les joueurs. Cela bouge naturellement dans tous les sens.

Felice Mazzù vous a-t-il proposé de le suivre à Anderlecht ?

Il m’a posé la question, oui. J’y ai réfléchi, ce qui est normal. Quand un club comme Anderlecht vient, faut écouter. Et j’ai alors vite pris la décision de rester ici. Car je me sens à l’aise ici.

Comprenez-vous la déception de certains supporters suite au départ de Mazzù ?

Les supporters de l’Union sont positifs, et aussi très fiers. Je peux donc les comprendre. Ils aimaient beaucoup Felice, qui avait une bonne relation avec eux. Mais il a pris sa décision et c’est comme cela.

Quelle sera votre philosophie en tant qu’entraîneur principal ?

J’ai eu une grosse carrière comme joueur. J’ai appris de beaucoup de coach, comme de Thomas Christiansen et de Felice Mazzù. Mais aussi d’autres gens qui m’entouraient, comme de Chris 0’Loughlin qui était lui aussi dans le coaching précédemment. Je vais faire un mix des bonnes choses que j’ai apprises et y apporter ma personnalité.

Votre tâche ne s’annonce en tout cas pas aisée après la saison que vient de réaliser l’Union…

Oui mais je ne vois pas cela comme une expérience difficile, mais au contraire positive. On va jouer la coupe d’Europe, la ligue des champions. Je vais continuer dans cette joie et cette philosophie du club. Le but, ce sera de gagner chaque match.