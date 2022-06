Schaerbeek: pas de réouverture de la piscine Neptunium avant 2023

Les Schaerbeekois vont devoir prendre leur mal en patience une fois de plus avant de pouvoir à nouveau se baigner au Neptunium. La réouverture de la piscine est reportée à 2023.

En rénovation depuis 2017, la piscine de Schaerbeek ne semble pas près de rouvrir. Aux dernières nouvelles, les nageurs allaient retrouver les bassins pour la rentrée de septembre 2022. Une fois de plus, l’ouverture du Neptunium est reportée à la fin du premier semestre 2023, rapportent nos collègues de la RTBF.

Beliris mène les travaux et depuis le début les entrepreneurs vont de (mauvaise) surprise en (mauvaise) surprise : amiante, problème d’étanchéité du grand bassin, remplacement du carrelage et les margelles qui se corrodaient… Maintenant ce sont « des travaux supplémentaires non prévus initialement doivent être réalisés afin de rendre une piscine toute neuve aux futurs baigneurs. Ces travaux entraînent un délai supplémentaire et les retards de livraison des matériaux ont aussi eu un impact sur ce délai. L’ouverture de la piscine dépendra de ces critères », indique Beliris sur les réseaux sociaux.

La grande verrière du solarium doit être remplacée. La commande a été passée en avril. Interrogé par la RTBF, Cédric Boussut, directeur général de Beliris, explique que la réalisation des études d’exécution, la recherche de sous-traitants et des matériaux adéquats amèneront la livraison « vraisemblablement » en 2023. Ensuite, il faudra installer le mobilier dans les bassins et les remplir « après une phase de test des installations techniques ».

Autre conséquence du délai supplémentaire, le coût. Au départ, les travaux avaient été estimés à plus de 7,6 millions d’euros. Désormais, les montants atteignent les 16 millions d’euros. La nouvelle verrière représente un surcoût de 500.000 euros, précise la RTBF.