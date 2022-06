Un accident spectaculaire s’est produit ce mercredi midi sur l’avenue de la Réforme, à Ganshoren.

« Une seule voiture était en cause. Sa conductrice, une dame âgée, aurait perdu le contrôle avant de verser sur le flanc. Des passants et des pompiers de Bruxelles l’ont aidée à sortir de son véhicule. Elle n’a pas dû être emmenée à l’hôpital. Il y a eu des dégâts à un poteau en bois. La police va dresser un p.-v. pour enquêter sur les circonstances de l’accident », indique Martijn Baes, inspecteur principal et porte-parole de la police de Bruxelles Ouest.