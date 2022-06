Un traitement innovant introduit à l’UZ Brussel pour les oedèmes maculaires

Il existe désormais une solution de traitement à long terme pour une meilleure vue chez les personnes diabétiques souffrant d’un oedème maculaire diabétique.

L’UZ Brussel a annoncé l’utilisation d’un traitement innovant à implanter dans la rétine du patient et qui délivre des substances médicamenteuses pour l’oeil du patient durant trois ans. Cette technologie a été introduite à l’Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) par le docteur Guiseppe Fasolino.

L’oedème maculaire diabétique entraîne une vision floue chez des personnes atteintes de diabète depuis plus de 20 ans et c’est une pathologie qui touche 20 à 30% de ces personnes. Le traitement utilisé par l’UZ Brussel est un implant stéroïdien qui est injecté dans l’oeil. Une fois installé, il délivre des médicaments à l’oeil « de manière continue pendant trois ans », certifie le communiqué de l’UZ Brussel, un établissement hospitalier de Bruxelles dépendant de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Les patients ayant suivi ce traitement ne devront plus se soumettre à un rendez-vous mensuel à l’hôpital pour leur injection dans l’oeil.

L’oedème maculaire diabétique est une conséquence de la rétinopathie diabétique, une détérioration de la rétine chez les diabétiques. Cette détérioration peut apparaître aussi bien chez les diabétiques de type I que de type II. Quand un oedème apparaît, il provoque le fait que la macula, zone du centre de la rétine, se remplit de liquide. En conséquence, la vision devient floue.

Le nouveau traitement de l’oedème maculaire diabétique s’inscrit dans « une approche globale du diabète », souligne l’UZ Brussel. Depuis peu, le traitement est devenu remboursable par la caisse d’assurance maladie dans le cas où un patient ne supporte pas bien les autres traitements.