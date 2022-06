Karel Geraerts devrait être présenté comme T1 de l’Union ce jeudi midi

L’Union tient son futur coach et le présentera officiellement ce jeudi sur le coup de midi au stade Marien. Il devrait s’agir de Karel Geraerts, l’adjoint de Mazzù ces deux dernières saisons, et de Thomas Christiansen, son prédécesseur, en 2019-2020.

Le (faux ?) suspense va donc enfin prendre fin. Car depuis l’officialisation du départ de Felice Mazzù de l’Union pour Anderlecht le 31 mai dernier, le nom de l’ancien Diable rouge n’a cessé de tourner. Ce jeudi, ce sera officiel. Sauf énorme surprise, ce sera lui qui reprendra les rênes du club de la Butte. Et sa tâche s’annoncera loin d’être évidente. Premièrement car il sera compliqué, en termes sportifs, de faire mieux que la défunte saison où l’Union avait terminé à une historique seconde place. Et deuxièmement car il devra composer avec un noyau sensiblement remodelé. En effet, Undav, Mitoma, Kozlowski et Millan sont déjà partis et devraient être imités par Nielsen, en tractations, entre autres, avec le Club de Bruges. Sans écarter la possibilité que d’autres cadres prennent, eux aussi, la poudre d’escampette.

Il restera ensuite à voir qui d’autre composera son staff. Car Felice Mazzù devrait emmener dans ses bagages son entraîneur des gardiens Laurent Deraedt, son préparateur physique Thibaut Meyer et son analyste vidéo Sandro Salamone. Il se pourrait qu’Arthur Kopyt, qui était le T3 du coach carolo, devienne son T2.

Si Karel Geraerts venait à se voir confier la responsabilité de l’équipe première de l’USG, il ferait alors ses grands débuts comme T1. Et ce, alors qu’il vient de fêter ses 40 ans.