Abattage rituel: la proposition d’étourdissement préalable rejetée en commission

La commission Environnement du Parlement bruxellois a rejeté ce mercredi, par 6 voix contre, 6 pour et 3 abstentions, la proposition visant à interdire l’abattage rituel sans étourdissement mise sur la table par DéFI, Groen et l’Open Vld.

Après une série d’auditions (GAIA, représentants des communautés religieuses concernées, bouchers, les Abattoirs d’Anderlecht, vétérinaires, juristes), la saga abattage rituel a une nouvelle fois agité le Parlement bruxellois ce mercredi. La proposition d’ordonnance relative à l’abattage sans étourdissement mise sur la table par DéFI, l’Open Vld et Groen a été rejetée en commission Environnement et Bien-être animal.

Le Parlement divisé

Sans surprise, le texte n’a pas été soutenu par le PS et Vooruit, qui estiment le débat discriminant. « Nous constatons que le texte ne donne pas les garanties utiles au respect du bien-être. Finalement, aucune méthode d’abattage ne permet de garantir l’absence de souffrance. La seule solution qu’il faudrait envisager si on accepte de sortir d’une espèce d’hypocrisie et si l’on veut atteindre réellement cet objectif total, c’est l’interdiction pure et simple de la consommation de viande », a souligné la députée Leila Agic (PS). Et Isabelle Emmery (PS) d’ajouter : « la survie économique du site actuel (les Abattoirs d’Anderlecht, NDLR) ne passera que par le maintien d’une chaîne d’abattage en suivant les prescrits rituels ».

Dans les bancs de l’opposition, si le PTB s’est également montré contraire à la proposition, le MR l’a soutenue. « C’est un débat qu’il faut dépassionner pour pouvoir regarder les différents éléments objectifs et scientifiques sur la table », a affirmé Aurélie Czekalski. Et Alexia Bertrand de poursuivre : « Nous avons le plus grand respect pour toutes les convictions religieuses et philosophiques. Il ne s’agit pas d’une attaque envers une quelconque communauté religieuse ».

Du côté des Engagés, on s’est abstenu, car le dossier aurait mérité des auditions supplémentaires, s’est expliquée Céline Frémault. Deux députés Ecolo se sont également abstenus.

Des déçus

« Je suis convaincu que si nous portions une plus grande attention au respect des animaux et de manière plus large, à celui de notre environnement, nous vivrions dans un monde plus durable et plus apaisé. Il est possible de changer de modèle. En tant que députés bruxellois, montrons l’exemple en agissant là où c’est possible », a réagi Jonathan de Patoul (DéFI), qui ne perd pas espoir puisque la proposition reviendra sur la table en séance plénière le 17 juin, où l’ensemble des députés pourront s’exprimer et voter.

Pour l’association belge de défense des droits animaux GAIA aussi, c’est la douche froide. « Déni du consensus scientifique indéniable, mépris tant des arrêts des 2 Cours suprêmes que de l’intérêt du Bien-être animal… Une chose est sûre et certaine : malgré tous les commentaires gratuits que l’on a pu entendre du PS, du PTB ou encore d’autres, ce n’est pas le souci du bien-être animal qui explique l’attitude de ceux qui n’ont pas approuvé la proposition d’interdiction d’abattage sans étourdissement. Ceux-ci ont décidé de faire continuer un des pires supplices que l’on puisse infliger à des milliers d’animaux : être abattu sans étourdissement. Révoltant ! », a fait savoir son président Michel Vandenbosch par voie de communiqué.