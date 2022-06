Près de 30 brasseries artisanales au Swafff festival les 11 et 12 juin

Swafff ! Brussels Craft Beer Festival revient pour une 4e édition. 29 brasseries artisanales proposeront leurs bières à Molenbeek.

Pour la 4e édition du Swafff ! Brussels Craft Beer Festival, 29 brasseries artisanales belges et européennes proposeront leurs bières durant le week-end du 11 et 12 juin prochain, ont fait savoir mardi les organisateurs dans un communiqué. Le festival se tiendra durant ces deux jours au centre créatif LaVallée à Molenbeek-Saint-Jean, à Bruxelles.

Les brasseries artisanales serviront chacune huit bières sur le week-end, soit quatre bières différentes par jour.

Parmi la sélection de brasseries européennes, les organisateurs se réjouissent, notamment, d’accueillir « une des plus belles et influentes de la vague artisanale en Europe: les Londoniens The Kernel. C’est assez exceptionnel car la brasserie se déplace rarement et encore moins en Belgique », ont-ils précisé.

Parmi les autres particularités de cette édition, il y aura un « flying bottle corner » qui accueillera des brasseries à la production très confidentielle. « Des bières rares seront servies à la bouteille pendant des créneaux donnés de trois heures par brasserie. Par exemple, nous accueillerons Het Boerenerf Eylenbosch, une des plus récentes gueuzeries ou encore De Mederie, le premier producteur de Meads modernes en Belgique », ont encore glissé les organisateurs.