Jette: la police caillassée par des jeunes en intervenant à Esseghem (vidéo)

05/06 13:00 → 05/06 20:00

Une vague d'averses localement intenses et accompagnées d'orage traverse notre pays en ce début d'après-midi. Une autre série d'averses et d'orages assez actifs suivra par la France. Le sud du sillon Sambre et Meuse ainsi que les provinces de Limbourg et d'Anvers devront composer avec des précipitations qui dépasseront les 40 l/m² en 6 heures en plusieurs endroits. De la grêle et des coups de vent seront possibles localement. Ailleurs, les précipitations éventuellement orageuses pourront conduire à des cumuls de 10 à 30 l/m² mais le risque diminuera au fur et à mesure que l'on se déplace vers l'ouest.