La Fête des Fleurs à Watermael-Boitsfort, c’est ce dimanche!

Aujourd'hui, de nouvelles averses parfois orageuses sont prévues sur notre pays. Localement, elles pourront être intenses et conduire à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps (jusqu'à 30 l/m² en 1 heure, voire plus). Ce matin, elles sont très régulières sur l'ouest où quelques provinces passent provisoirement au niveau orange. En cours de journée, d'autres régions pourront éventuellement composer avec des orages plus marqués et structurés, principalement dans la moitié est et près des Pays-Bas. Un peu de grêle et des coups de vent seront possibles. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'extrême ouest du pays.