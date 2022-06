La dévastation d’Irpin en Ukraine s’expose devant le parlement européen à Bruxelles

05/06 05:00 → 05/06 20:00

Cette nuit, nous prévoyons progressivement des pluies et orages en provenance de France. Cette zone pluvio-orageuse se poursuivra son chemin demain à partir du sud-ouest, en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. Localement, on attend beaucoup de précipitations en peu de temps (jusqu'à 30l/m2 en 1 heure). Demain après-midi, le temps redeviendra à nouveau progressivement plus sec à partir du sud-ouest.