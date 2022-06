Depuis le 16 janvier dernier, le service communal de la Propreté de la commune de Saint-Gilles dispose de quatre caméras afin de traquer les actes de malpropreté et particulièrement les dépôts clandestins.

Installées depuis plus de quatre mois maintenant, les caméras ont permis de dresser 47 PV sac, d’infliger 38 amendes (s’élevant jusqu’à 350 euros), et d’avertir et de rappeler à l’ordre pour neuf faits mineurs.

« Outre l’exploitation des images, on constate aussi un effet dissuasif des caméras. En effet, les dépôts clandestins sont moindres dans les périmètres surveillés », indique la commune.