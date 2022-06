Sans locaux, la section de Woluwe-Saint-Pierre ne pourra plus apporter son aide !

Les bâtiments de la section locale de la Croix-Rouge, à Woluwe-Saint-Pierre, qui sont propriété de la commune, seront détruits dans 2 mois pour céder la place à un nouveau projet immobilier. La section cherche donc un nouveau bâtiment.

« Un nouveau bâtiment, même temporairement, doit être trouvé au plus vite sur le territoire communal pour que les bénévoles poursuivent leurs actions au service de la population… », s’inquite la Croix-Rouge dans un communiqué. Qui précise toutes les actions réalisées dans cette section locale : formations premiers secours, aide alimentaire, service de secours, aide aux personnes sans-abri, bar à soupe, vestiboutique, location de matériel paramédical, ...

Des actions concrètes et indispensables. D’autants plus que d’autres activités sont mise en place, pour les plus jeunes notamment, mais aussi des actions telles que des collectes de sang ou l’accompagnement à domicile des personnes isolées.

La section locale, qui ne comptait qu’une dizaine de bénévoles en 2010, est aujourd’hui l’une des plus dynamiques de Bruxelles, forte de plus de 300 membres bénévoles.

« Sans eux, des personnes démunies, sans-abri, mais aussi tous les habitants de la commune, seront privés d’une aide essentielle. »

Si vous pensez avoir une solution qui permettrait à la section locale de Woluwe-Saint-Pierre de continuer ses activités, vous pouvez les contacter à l'adresse contact@crwsp1150.be