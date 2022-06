La chaussée de Neerstalle va être réaménagée à Forest

Au programme : de nouveaux rails de tram ainsi que des trottoirs confortables et verdurisés. Le permis vient d’être délivré et les travaux débuteront cet été.

Bruxelles Mobilité et la Stib vont réaménager la chaussée de Neerstalle à Forest, entre la chaussée de Ruisbroek et la rue André Baillon. Le permis vient d’être délivré par Urban.brussels. Le projet découle de la nécessité de renouvellement les voies de tram sur la chaussée et inclus le réaménagement de l’espace public, de façade à façade.

Au nord, le projet se raccroche à celui développé par la commune de Forest dans le cadre du contrat de quartier « Cœur de Forest » et le processus participatif qui y est lié. Au sud, il se raccorde aux aiguillages des voies du tram qui ont été posés dans le cadre du projet de développement du dépôt de tram Marconi.

« L’excellente collaboration entre Bruxelles Mobilité, la Stib et la commune de Forest débouche sur un projet ambitieux dans la mise en œuvre de Good Move pour mettre en place un quartier plus fluide, plus convivial et plus vert pour les riverains et les visiteurs. Ce projet est aussi innovant par la gestion de l’eau qui sera effectué dans ce bas de vallée, ce qui limitera très fortement les risques d’inondation à l’avenir. Ces travaux qui démarreront cet été font aussi partie d’un plan de rénovation beaucoup plus large partant de la chaussée de Stalle jusqu’à la rue Zaman où les axes seront totalement revus pour le confort et la sécurité de tous les usagers », explique Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité

Piétons et usagers du tram

Le confort des piétons et des usagers des transports publics dans la chaussée de Neerstale sera fortement amélioré : des trottoirs d’une largeur minimale de 2 mètres, des bordures abaissées et des dalles podotactiles. Les arrêts de transport public seront mis aux normes d’accessibilité PMR. De plus, la régularité des transports publics seront améliorés suite à la modification de certains sens de circulation.

Ce focus sur les piétons et les utilisateurs des transports publics découle de l’application du plan régional de mobilité « Good Move ». En effet, la chaussée de Neerstalle y est définie comme prioritaire pour ces usagers. 40 arceaux vélo seront installés à plusieurs endroits. Conformément à Good Move, les cyclistes profiteront également d’une circulation apaisée, grâce à la mise en place d’un contre-sens tram. Le nombre de places de stationnement est revu à la baisse, pour permettre une largeur du trottoir confortable partout.

« jardins de pluie »

Le réaménagement comprend des solutions innovantes pour le ruissèlement des eaux pluviales, qui vise a réduire la pression sur le réseau d’égouttage. Deux dispositifs seront mis en place :

Des « jardins de pluie » : des aménagements paysagers qui permettent de végétaliser l’espace urbain tout en assurant une série de services écosystémiques : fonction hydraulique, diminution des effets d’îlots de chaleur, biodiversité… ;

Des « massifs drainants » : au niveau des emplacements de stationnement (voitures/vélos) et d’une partie des trottoirs, ces massifs drainants intégrés à la sous-fondation permettent d’augmenter considérablement les surfaces d’infiltration et de gérer les eaux de ruissellement efficacement.Outre les 867m2 de jardins de pluie, 69 arbres d’essences diverses remplaceront les 50 actuels.

Les travaux commenceront début juillet 2022 tronçon par tronçon, depuis la chaussée de Ruisbroek (non comprise), avec l’installation des lignes aériennes du tram, suivie de la pose des nouveaux rails. En parallèle, les différents impétrants (eau, égouts, télécom, gaz, électricité) réaliseront les travaux nécessaires. Bruxelles Mobilité terminera par l’aménagement des nouveaux trottoirs et des plantations. Les travaux seront complètement terminés en décembre 2023.