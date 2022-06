4 cas de varioles du singe à Bruxelles

L’institut de santé Sciensano révèle mercredi que la variole du singe est à Bruxelles. Quatre cas confirmés et un cas probable ont été identifiés.

Quatre cas de variole du singe confirmés et un cas probable ont été identifiés en région bruxelloise. Nos collègues de Bruzz rapportent, en se basant sur Sciensano, que la maladie est à Bruxelles. Interrogée par la Dernière Heure, Inge Neven, responsable du service prévention et de lutte contre les maladies transmissibles à la Cocom, ne détient pas les chiffres exacts. Elle confirme la présence de quelques cas mais « la situation reste sous contrôle ».

Pas d’inquiétude à avoir selon Inge Neven. Même sans période d’incubation, la prudence reste de mise. Un tracing est effectué dès qu’une personne contaminée est identifiée.

En Belgique, on recense 14 cas confirmés : 4 à Bruxelles, 9 en Flandre et 1 en Wallonie. Les malades sont des hommes entre 28 et 43 ans.