Clerfayt verra le secteur des titres-services pour encadrer les frais administratifs

Le ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI) rencontrera vendredi le secteur des titres-services pour encadrer les frais administratifs réclamés par certaines entreprises.

Afin d’encadrer les frais administratifs demandés par certaines entreprises, le ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI) rencontrera vendredi le secteur des titres-services. Il attend un engagement clair du secteur pour que ces frais bénéficient prioritairement aux aide-ménagères. Ces dernières semaines, la presse a fait écho de plaintes d’utilisateurs des titres-services concernant les frais complémentaires réclamés par certaines entreprises de titres-services.

Selon M. Clerfayt, ces frais administratifs et d’abonnement qui sont de plus en plus souvent réclamés aux clients ne sont pas encadrés et leur finalité est rarement précisée et contrôlée.

Le ministre bruxellois de l’Emploi a donc invité les représentants du secteur des titres-services, patronat et syndicat, afin d’obtenir un engagement clair que ces frais soient encadrés et rétrocédés en partie aux aide-ménagères, notamment pour mieux contribuer à leurs frais de mobilité en forte augmentation (hausse du prix du carburant).

«Il est normal que ces frais bénéficient prioritairement aux travailleurs du secteur des titres-services, car l’augmentation du coût de la vie qui se répercute sur les entreprises de titres-services est aujourd’hui pris en charge par la Région», a souligné Bernard Clerfayt.

En 2014, chaque titre-service coûtait 22,04 euros, dont 9 euros à charge des utilisateurs et 13,04 euros à charge de la Région. Aujourd’hui, si les utilisateurs paient toujours 9 euros pour un titre-service, la Région débourse 16,55 euros pour un coût total de 25,33 euros.

«Si certaines agences de titres-services augmentent leurs frais dans l’intérêt des travailleurs, d’autres, en revanche, le font dans un souci de rentabilité. Il est donc urgent d’intervenir», a commenté Bernard Clerfayt, dans un communiqué.