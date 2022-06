Les accusés de l’assassinat de Michel à Ixelles ont retracé leur parcours

L’interrogatoire des accusés du meurtre de Michel Lenard, rue Maes le 1er avril 2019 à Ixelles, a débuté ce jeudi devant la cour d’assises de Bruxelles. Cinq hommes d’origine polonaise sont poursuivis du chef d’assassinat.

Le président de la cour d’assises de Bruxelles a entamé, jeudi après-midi, l’interrogatoire des accusés sur leur parcours de vie. Les deux premiers, Konrad Puchalski et Patryk Wisniewski, ont raconté avoir vécu en Pologne jusqu’à l’âge de 10 ans pour le premier, et de 12 ans pour le second, avant d’arriver en Belgique. Cinq hommes, Konrad Puchalski, Patryk Wisniewski, Krysztof Sadowski, Damian Werengowski et Jaroslaw Poplawski, sont accusés de l’assassinat de Michel Lenard, commis à Ixelles en 2019.

Konrad Puchalski, âgé de 28 ans, a raconté qu’il a été élevé par sa grand-mère jusqu’à l’âge de 9 ans, puis qu’il est arrivé en Belgique à l’âge de 10 ans, où son père se trouvait déjà. En mai 2017, il a créé une société de plafonnage en Pologne mais les chantiers étaient en Belgique. Il a précisé qu’il travaillait de manière non-déclarée et qu’il arrondissait ses fins de mois en vendant des stupéfiants.

Patryk Wisniewski, âgé de 27 ans, a quant à lui expliqué que sa mère est venue travailler en Belgique quand il avait 7 ou 8 ans. Il a alors vécu avec ses grands-parents maternels en Pologne. Il a ensuite rejoint sa maman en Belgique lorsqu’il avait 12 ans. Après sa scolarité, il a commencé à travailler dans la construction, sans jamais avoir eu de contrat professionnel déclaré. Il a également exercé en Pologne comme chauffeur de poids lourd, mais a perdu son emploi après avoir conduit en état d’ébriété et provoqué un accident. Il a également plusieurs antécédents judiciaires, en Belgique, en France et en Slovaquie, notamment pour troubles à l’ordre public et pour détention de stupéfiants.

Le 1er avril 2019, vers 01h30, Michel Lenard, un ressortissant polonais de 23 ans, a été poignardée à mort devant sa famille. Des hommes encagoulés et armés de battes de base-ball et de couteaux se sont présentés au domicile de sa mère, rue Maes à Ixelles. Cette dernière a ouvert la porte. Les assaillants l’ont frappée et poussée pour pénétrer à l’intérieur de l’habitation. Ils s’en sont ensuite pris à Michel Lenard et l’ont molesté devant sa compagne et la fille de cette dernière, âgée de 3 ans. L’homme a reçu un coup de couteau provoquant une blessure qui a causé son décès.

Les quatre premiers accusés, Konrad Puchalski, Patryk Wisniewski, Krysztof Sadowski et Damian Werengowski sont suspectés d’être les auteurs de ce qui est qualifié d’expédition punitive mortelle. Le dernier, Jaroslaw Poplawski, est quant à lui suspecté d’être le commanditaire.

Les enquêteurs ont exploré plusieurs pistes, dont celle d’un règlement de comptes dans le milieu du trafic de stupéfiants. Par ailleurs, certains éléments tendent à laisser penser qu’un différend a opposé la victime à l’un des accusés lors d’une soirée pour le Nouvel An 2019. Une autre piste a évoqué un possible acte de vengeance de Jaroslaw Poplawski, qui n’aurait pas supporté de voir son ex-compagne entretenir une relation sentimentale avec Michel Lenard.