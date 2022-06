L’ensemble des allocations-loyers devrait avoir été payé d’ici la fin de l’été

Le paiement des allocations-loyers devrait avoir été régularisé d’ici la fin de l’été, a affirmé jeudi la secrétaire bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou (PS).

Intervenant dans un débat d’actualité en commission du parlement bruxellois auquel ont pris part des membres de la plupart des formations politiques, Nawal Ben Hamou a précisé que jusqu’à présent, 12.300 demandes d’allocation-loyer, avaient été introduites à la suite de la réforme d’un dispositif qui n’avait pas permis d’aider grand monde sous la précédente législature.

Le dossier a pris du retard durant l’hiver au niveau de la mise en oeuvre du protocole indispensable entre Bruxelles-Logement, le SPF Finances fédéral et la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, protocole nécessaire pour l’échange de données.

La Région bruxelloise a opté pour un système automatique pour faciliter la vie des usagers/bénéficiaires. Cela sous-tend un processus informatique qui s’avère plus complexe et plus long que prévu. Les autorisations de partage de données du Fédéral ont tardé à arriver pour permettre de finaliser les développements informatiques nécessaires afin d’identifier les demandeurs dans les conditions pour recevoir la nouvelle prime.

Citant l’administration du Logement, Mme Ben Hamou a indiqué que jusqu’à présent, 1.772 dossiers sont en traitement ; 651 dossiers ont donné lieu à un paiement ; on a enregistré 418 refus et 282 dossiers font l’objet de demandes d’infos complémentaire.

« L’administration m’a encore confirmé hier/mercredi que l’objectif estimé est de 2.000 dossiers traités par mois. Elle précise que cet objectif pourrait être augmenté, au fur et à mesure que le système prend son rythme de croisière, ce qui pourrait régler la situation d’ici la fin de l’été », a encore dit la secrétaire d’Etat.

Selon celle-ci, l’administration s’est aussi engagée à former quelques équivalents temps plein (ndlr : 4) supplémentaires, notamment pour permettre la poursuite du traitement des dossiers durant les congés de l’été.