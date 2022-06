Voici le résultat impressionnant de la dernière perquisition de la zone police Midi

La Recherche Locale de la zone police Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) fait de nouvelles investigations et effectue des perquisitions à Mons et la Louvière. Une enquête a permis d’arrêter deux suspects.

Le 24 mai 2022, de nouvelles perquisitions ont été exécutées à Mons et à La Louvière et l’une d’elles a été renforcée par le service SRU de la Zone Police Midi, en vue d’interpeller deux personnes. Résultat : une saisie de 8.000 euros, 400 grammes de cannabis, 15 grammes de cocaïne, 7 armes de poing et 1.400 munitions dont un chargeur avec des munitions d’armes de guerre.

Cette enquête a permis d’arrêter les deux suspects. Dans le cadre de l’instruction judiciaire et suite à la saisie le 21 avril d’un colis de 10 kilogrammes en collaboration avec le service des douanes de l’aéroport de Zaventem, deux premiers suspects avaient déjà été interpellés et placés sous mandat d’arrêt.

Montres de luxe

Le 25 avril, une observation a également été effectuée à Anderlecht par la section Stupéfiants de la Zone Police Midi. Cette dernière a permis la saisie de 15 kilogrammes (emballage compris) de cannabis, 26.000 dollars, 12.000 euros, 3 montres de luxe d’une valeur de 60.000 euros et de nombreux objets de luxe.

Une seconde enquête a permis la saisie de 40 kilogrammes supplémentaires dont l’examen a pu déterminer que les suspects étaient actifs dans l’import-export de stupéfiants depuis juin 2021.

Les deux derniers suspects arrêtés ont été mis à la disposition du Juge d’Instruction chargé du dossier. Ils ont également été placés sous mandat d’arrêt. La section stupéfiants poursuit depuis plusieurs mois ses actions avec plusieurs arrestations et de nombreuses saisies et ce, en collaboration avec d’autres services de la zone de police.