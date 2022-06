Propos racistes d’étudiants de l’Ephec: suspension jusqu’à septembre 2023

Des propos stupides et des lourdes conséquences. - D.R.

Plusieurs étudiants du campus de Louvain-la-Neuve avaient tenu des propos racistes dans une conversation Whatsapp à l’encontre de leurs camarades de Woluwe-Saint-Lambert. Les sanctions sont tombées…

L’affaire avec fait grand bruit. Le 12 mai dernier, lors d’un cours de marketing, des étudiants de l’Ephec de Louvain-la-Neuve et de Woluwe-Saint-Lambert ont été réunis dans le cadre de ce qui ressemble à une journée de partage. Mais des propos racistes entre étudiants de Louvain-la-Neuve ont été échangés dans un groupe Whatsapp, visant directement les élèves de Woluwe-Saint-Lambert. « C’est un gang, il y a 20 noirs et rebeux », « C’est un groupe de rap afro » ou encore « Vraiment des singes là-bas » sont quelques exemples des stupides propos échangés.

Des propos rendus publics, qui n’ont pas laissé la direction de marbre. Celle-ci avait directement réagi avec la suspension des élèves concernés, – les trois qui ont écrit les propos, et les 8 qui ont approuvé les messages, – pour une durée de deux semaines. Et la direction avait signifié son intention de ne pas laisser trainer les choses dans ce dossier.

Et on ne peut que constater que c’est effectivement le cas. Nos confrères de BX1 apprennent en effet que d’autres sanctions ont été appliquées et pas des moindres : les étudiants concernés sont exclus jusqu’à septembre 2023. De quoi réfléchir à deux fois avant d’échanger ce type de conversation à caractère raciste.