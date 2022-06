En 2021, la Stib a investi près de 400 millions d’euros dans son réseau

Nouveaux véhicules, prolongement de ligne ou encore paiement sans contact. En 2021, les investissements de la Stib se sont élevés à 391,5 millions d’euros. Une année également marquée par le retour progressif des voyageurs sur le réseau.

273,8 millions. C’est le nombre de voyages qu’a enregistré la Stib en 2021, d’après son rapport annuel présenté ce 1er juin. Une hausse de 64 % de la fréquentation de 2019, choisie comme année de référence, qui marque progressivement un retour à la normale pour la société de transports publics bruxelloise. « Cela signifie que les derniers investissements (s’élevant à 391,5 millions d’euros en 2021) portent leurs fruits », souligne le directeur général Brieuc de Meeûs.

Sur le réseau, cela se traduit par l’arrivée de nouveaux bus et rames de métro (pour les lignes 1 et 5), la création des lignes 52 et 74, le prolongement de la ligne de tram 9 jusqu’à Roi Baudouin, les travaux de transformation de la station Albert ou encore la construction de la future station Toots Thielemans dans le cadre du futur métro 3.

Par ailleurs, de nouvelles formules de voyage ont vu le jour en 2021. Le Brupass, avec lequel les voyageurs peuvent emprunter les lignes de l’ensemble des opérateurs de transports belges (Stib, De Lijn, TEC, SNCB) dans tout Bruxelles. Et le Brupass XL, pour un périmètre de 11,5 kilomètres autour du centre de Bruxelles.

Mais c’est surtout l’instauration du paiement sans contact qui a particulièrement séduit les voyageurs (pas uniquement occasionnels), qui ont accordé la note de 7,3/10 à la Stib à l’occasion du dernier baromètre de satisfaction. Fin 2021, le paiement sans contact comptabilisait 3,6 millions de validations. Un chiffre qui s’élève aujourd’hui à 5,3 millions.

Et pour la suite…

La Stib prépare également le réseau de tram de demain. La demande de permis d’urbanisme déposée pour la création de la ligne 10 vers Neder-Over-Heembeek et le tracé défini, le début des travaux est prévu fin 2022, début 2023.

En collaboration avec Bruxelles Mobilité, le programme de rénovation des stations de métro et de pré-métro s’est poursuivi à De Brouckère et Clemenceau, qui bénéficient désormais de nouveaux ascenseurs. Tout comme la station Roodebeek, partiellement rénovée. À l’avenir, la Stib entend rendre son réseau plus accessible aux personnes à mobilité réduite, en réaménageant également ses arrêts en surface.

Enfin, de nouvelles augmentations de fréquence sont prévues dès septembre. Les utilisateurs du métro pourront dès lors bénéficier d’un passage toutes les 10 minutes jusqu’en fin de service. En matinée, la fréquence sera aussi de 10 minutes en semaine et de 15 minutes le week-end.