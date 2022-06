Disparition de Natacha au Pérou: les recherches vont reprendre dans la rivière Colca

Le chef de la IX Macro Région de police d’Arequipa indique que la recherche de Natacha de Crombrugghe reprendra dans les prochains jours dans la rivière Colca.

Natacha de Crombrugghe, la jeune Bruxelloise de 28 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 23 janvier, alors qu’elle se trouvait en voyage au Pérou. Depuis le début du mois de mai, Éric et Sabine, ses parents, sont retournés sur place. Ils nous accordaient d’ailleurs une interview et gardaient l’espoir de retrouver leur fille vivante.

Ce mercredi 1er juin, nous apprenons via nos confrères péruviens de Nacional que les recherches pour retrouver la Belge, ainsi que Kévin Ramos – un adolescent également porté disparu dans la région – vont reprendre dans les prochains jours dans la rivière Colca. Le général PNP Miguel Cayetano Cuadros, chef de la IX Macro Région de police d’Arequipa, explique que les recherches reprennent car le débit du fleuve baisse considérablement lors du mois de juin. Il s’agit dès lors d’un moment propice pour poursuivre les fouilles.

Nacional indique qu’il n’est pas exclu que le personnel de haute montagne de Huaraz et Cusco soit convoqué pour aider leurs collègues. En attendant, les autorités locales sont toujours en quête d’indices concernant la disparition de Natacha de Crombrugghe.