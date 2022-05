Mazzù: «Aider le plus grand club de Belgique à retrouver la place qui est la sienne»

Vidéo

Il s’est exprimé via un communiqué du club.

Anderlecht a trouvé un accord avec Felice Mazzù, ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise. Celui-ci deviendra le nouvel entraîneur des Mauves. Il a signé un contrat à durée indéterminée. Mazzù entamera la préparation de la nouvelle saison avec le groupe des joueurs le 20 juin prochain à Neerpede.

La première réaction de Felice Mazzù

« Je n’oublierai jamais mes deux années exceptionnelles passées à l’Union Saint-Gilloise. Je remercie les joueurs, le staff et la direction de m’avoir permis de développer ce projet.

À 56 ans, j’ai une énorme envie de relever un nouveau défi. L’ambition du Sporting Anderlecht est, pour moi, une opportunité unique que je ne pouvais pas laisser passer. Nous continuons sur les fondations du projet, la vision du club et l’attente de nos supporters. Lier une philosophie football et le style de la maison aux résultats, en intégrant et développant nos jeunes.

Je suis honoré de porter l’emblème de ce club et je remercie Wouter et Peter pour leur confiance. Je veux apporter mon expérience et ma passion pour aider le plus grand club de Belgique à retrouver la place qui est la sienne. Je suis impatient de rencontrer le groupe de joueurs et nos supporters au plus vite ».

L’analyse de Peter Verbeke, CEO d’Anderlecht

« Felice Mazzù disposera d’un noyau avec de l’intelligence de jeu et des capacités techniques. Avec l’accent qu’il met sur la dynamique de groupe, sur le pressing agressif et la transition offensive, nous devons ajouter une nouvelle dimension à notre jeu ».

La conclusion de Wouter Vandenhaute, président d’Anderlecht

« Le RSCA revient de loin, mais ces deux dernières saisons, il a toujours été dans le top 4. Les rangs se sont resserrés autour d’une direction forte, soutenue par des actionnaires stables. L’étape suivante consiste à gagner à nouveau des prix. Et nous sommes convaincus que Felice Mazzù nous y aidera. C’est un professionnel et un excellent people manager. Et, comme nous, il a l’ambition de faire à nouveau du RSC Anderlecht le club numéro un en Belgique ».