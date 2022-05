Bruxelles-Ville: une nouvelle auberge de jeunesse va voir le jour

Une nouvelle auberge de jeunesse va voir le jour dans le centre de Bruxelles. Le permis d’urbanisme délivré, le projet permettra d’étendre l’offre de logements pour les jeunes voyageurs et être en phase avec les ambitions de la capitale de l’Europe.

La transformation du centre-ville se poursuit. Une preuve en témoigne avec la future implantation d’une toute nouvelle auberge de jeunesse, à deux pas de la place Sainte-Catherine, rue du Vieux-Marché aux Grains. Le projet initié en 2019, et porté par le réseau des Auberges de Jeunesse s’est finalement concrétisé par l’obtention du permis d’urbanisme en date du 11 avril 2022.

Après l’avis émis par la commission de concertation et en parfaite collaboration avec les autorités de la ville de Bruxelles le projet a fait l’objet de modifications, afin d’assurer la bonne intégration du nouveau bâtiment dans le quartier.

En effet, cette ancienne maison médicale désaffectée sera bientôt transformée en une nouvelle solution d’hébergement et de restauration à destination des jeunes du monde entier. Le programme immobilier prévoit ainsi de pouvoir accueillir jusqu’à 182 personnes réparties sur 41 chambres. Il offrira des espaces communs sur l’arrière permettant l’échange, la rencontre le partage au travers d’expositions, ateliers et divers événements, et ainsi qu’un restaurant sur la partie avant du bâtiment.

Étendre l’offre

« Bruxelles est une ville bouillonnante, jeune et diverse, mais nous devons pouvoir accueillir plus de jeunes. Le développement de solution de logement pour ce public est donc primordial. Implantée en plein cœur du pentagone, cette nouvelle infrastructure répond à réel un besoin. Le permis octroyé par la Région, après une intense collaboration avec les services d’Ans Persoons et de Philippe Close, permet cette implantation et ce changement d’affectation. Une ville doit en effet pouvoir évoluer dans le temps en fonction des usages », déclare Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État à la Région bruxelloise, en charge de l’Urbanisme.

« Nous nous réjouissons que l’auberge de jeunesse vienne compléter notre projet de la ville à 10 minutes c’est-à-dire notre volonté d’équiper tous nos quartiers d’équipements collectifs tels que des logements, des écoles, des crèches, des salles de sport, centres culturels, espaces verts… », ajoute Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles.

« Ce site sera tout entier au service de la mixité sociale, proposant une offre de grande qualité pour un tarif d’autant plus maîtrisé que son exploitant ne poursuit aucun objectif de lucre. Le réseau des Auberges de Jeunesse entend, par cet investissement majeur, offrir à Bruxelles un nouvel outil de rayonnement international, en phase avec les ambitions légitimes de la capitale de l’Europe », Jean-Philippe Cuvelier, président de l’ASBL.