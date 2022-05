Forest: quatorze personnes intoxiquées à la suite d’un feu de cave

« Il s’agit probablement d’un problème électrique dans la cave car tous les compteurs ont été brûlés », selon les pompiers de Bruxelles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce mardi, vers 09h10, pour un incendie rue des Alliés à Forest. Il s’agissait d’un feu de cave. Les habitants ont évacué les lieux par leurs propres moyens, mais ont été légèrement intoxiqués. Par ailleurs, ils devront tous être relogés.

« Le feu a pris dans une maison de trois étages, composée d’appartements et d’un commerce. À notre arrivée, les habitants avaient tous évacué mais avaient inhalé de la fumée », a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. « Ils ont été accueillis dans la salle d’une maison de repos toute proche et examinés par le SMUR. Dix enfants et trois adultes ont été soignés sur place, tandis qu’une autre personne a tout de même dû être évacuée vers l’hôpital ».

« Problème électrique »

Tous les habitants vont devoir être relogés. « Certains ont trouvé une solution par eux-mêmes, d’autres seront pris en charge par le CPAS, l’aide aux victimes de la police et les services communaux », a précisé Walter Derieuw.

L’origine de l’incendie est accidentelle. « Il s’agit probablement d’un problème électrique dans la cave car tous les compteurs ont été brûlés », a indiqué le porte-parole des pompiers.

Ce dernier rappelle que, lorsque la fumée d’un incendie a déjà envahi la cage d’escalier, il ne faut pas s’y aventurer. « Le mieux est de rester chez soi et de se mettre à la fenêtre pour se signaler aux pompiers », a-t-il vivement conseillé.