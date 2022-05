Bilal, 17 ans, poignardé à Saint-Gilles: le parquet communique!

Les jours du jeune homme ne sont heureusement plus considérés ce mardi comme en danger. Aucun des trois suspects n’a encore été arrêté…

« Le 30 mai 2022 vers 14h30, une bagarre avec des coups de couteau a eu lieu à Saint-Gilles, au carrefour entre la place Louis Morichar et la rue de la Rhétorique. Arrivés sur place, les services de police de la zone Midi constatent un homme blessé allongé au sol, qui reçoit les premiers soins de secours. La victime mineure (un homme âgé de 17 ans) a été transférée vers l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Ses jours ne sont plus considérés comme étant en danger à l’heure actuelle », indique ce mardi midi le parquet de Bruxelles.

« 3 suspects »

« Selon les premiers éléments de l’enquête, trois suspects seraient impliqués dans ces faits. Le parquet du procureur du Roi de Bruxelles a été informé de ces faits et a ordonné plusieurs devoirs d’enquête. Le labo de la police fédérale est descendu sur place, et un médecin légiste a été requis », poursuit-il.

« Pas d’arrestation »

« À ce stade de l’enquête il n’y a pas eu d’arrestations. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits et pour en identifier les auteurs », conclut le parquet de Bruxelles.

« Ça t’apprendra à… »

Pour rappel, des jeunes qui connaissent la victime nous ont expliqué en substance les circonstances vraisemblables des faits comme suit : « Il y a eu un différend lors d’un match de football, peut-être à la suite d’une faute. Bilal et un autre jeune homme, aussi mineur, se sont battus. Bilal a eu le dessus. L’autre jeune homme a fini en sang et est rentré chez lui. Cela n’a pas plu à ses parents. Il est revenu avec deux hommes âgés d’une trentaine, voire quarantaine d’années. L’un était armé d’un pistolet, l’autre d’un couteau. Ils l’ont d’abord frappé. Bilal ne s’est pas laissé faire, il s’est débattu et il a été poignardé à plusieurs reprises, notamment au niveau des côtes, près du cœur. « Ça t’apprendra à toucher à un Albanais », a dit l’un des auteurs des faits ».