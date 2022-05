Un nouveau Centre d’Innovation Médicale pour l’hôpital universitaire de Bruxelles

L’hôpital universitaire de Bruxelles (H.U.B) vient d’être sélectionné, suite à un appel à candidatures, pour mettre en place en son sein un nouveau Centre d’Innovation Médicale en Hôpital (CIMH).

L’initiative, portée par hub.brussels et son cluster dédié à la santé lifetech.brussels, a pour vocation d’aider l’hôpital à identifier des besoins d’innovation médicale ou directement liés aux soins de santé et y apporter des réponses concrètes via la création d’une solution-pilote sur mesure avec des professionnels du soin, des patients et des entreprises.

Renforcer les liens entre entreprises et hôpitaux

Le monde de l’entreprenariat et le milieu hospitalier ont besoin l’un de l’autre mais ne parlent souvent pas le même langage. Il existe un manque criant de ponts entre leurs deux réalités. La crise du covid-19 a récemment amplifié ce besoin de connexion et démontré toute l’importance de l’adaptation et du développement de l’innovation au sein des hôpitaux. Ce projet, soutenu par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), répond à ce double constat.

Le nouveau CIMH s’inscrit donc dans une logique de mutualisation des compétences en présence sur le sol bruxellois et permettra d’apporter des réponses innovantes concrètes à des problématiques que les patients et/ou les praticiens rencontrent dans leurs pratiques médicales. Que ce soit par exemple le besoin de nouvelles technologies en bloc opératoire, ou encore l’amélioration de l’accompagnement à long terme des patients en oncologie.

« Via cette nouvelle collaboration avec l’Hôpital universitaire de Bruxelles, nous souhaitons d’une part encourager nos entrepreneurs à co-créer des solutions avec les utilisateurs finaux et d’autre part, à accélérer le testing de solutions entrepreneuriales prometteuses. C’est un très bel exemple de la manière dont l’économie peut être un accélérateur de changements sociétaux en ayant comme but d’améliorer la qualité et l’accessibilité des soins et le bien-être des citoyens. » explique Isabelle Grippa, directrice générale de hub.brussels.

« La crise nous a rappelé l’importance de l’écosystème de la santé et des soins à la personne. Avec la stratégie « Shifting Economy », le Gouvernement veut mettre la priorité notamment sur ce secteur. L’innovation dans la santé est cruciale afin de garantir le bien-être de l’ensemble des Bruxellois·e·s. En tant qu’innovation leader, Bruxelles peut déjà s’appuyer sur un tissu économique, de recherche et d’innovation particulièrement performant qui se met au service des enjeux de la société. Je suis très heureuse de découvrir la sélection de l’Hôpital universitaire de Bruxelles pour ce Centre d’Innovation Médicale, qui aura aussi vocation d’inspirer et stimuler une telle dynamique auprès d’autres hôpitaux bruxellois. Je suis persuadée que c’est un vrai plus pour tous les acteurs de la santé. » ajoute Barbara Trachte, Secrétaire d’Etat à la Transition économique et à la Recherche scientifique.

« Ce projet est inspirant et enthousiasmant. Le CIMH sera un catalyseur qui permettra de fédérer nos équipes et de participer à la création d’un esprit d’entreprise « H.U.B ». Au sein de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B), nous sommes convaincus que l’identification des besoins doit émaner des acteurs de terrain, qui sont au plus proches des patients et de leur réalité (processus d’innovation « bottom-up »). C’est en capitalisant sur l’ensemble de ces innovations que nous renforcerons l’efficacité et la qualité des soins que nous apportons à nos patients et que nous répondrons aux attentes de ceux-ci en termes d’accessibilité, de coût et de service. », conclut Renaud Witmeur, CEO de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B)

L’objectif est de pérenniser la démarche et la méthodologie au-delà des 18 mois que durera la mise en place du Centre d’Innovation Médicale en Hôpital en partenariat avec les équipes de lifetech.brussels. Période pendant laquelle un accompagnement spécifique sera proposé en matière de gestion de projet, de mise en relation avec le monde entrepreneurial ou encore de stratégie d’innovation.