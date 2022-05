Incendie à Saint-Gilles: sauvé par… son matelas après avoir sauté par la fenêtre!

Les pompiers de Bruxelles ont sauvé deux habitants d’une maison en feu à Saint-Gilles ; un troisième habitant a quant à lui sauté par la fenêtre avant leur arrivée sur place et a quant à lui été sauvé par son matelas…

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés dans la nuit de lundi à mardi, vers 01 h 40, pour un incendie qui s’était déclaré dans une maison de rangée de 3 étages sise rue du Fort, à Saint-Gilles. « L’incendie se situait dans un espace de rangement, dans la cage d’escalier, entre le 1e et le 2e étage. Il y avait des flammes et un dégagement de fumée dans la cage d’escalier. Ne voyant pas d’issue, un occupant du 2e étage avait sauté par la fenêtre. Le malheureux qui avait sauté par la fenêtre n’est, miraculeusement, pas blessé gravement. Apparemment, il avait d’abord jeté un matelas pour amortir le choc. Il a été transféré à l’hôpital », explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

« Excellent réflexe »

Et Walter Derieuw de poursuivre : « Une adolescente présente au 2e étage a été évacuée par une de nos échelles aériennes. Elle avait inhalé un peu de fumée et a été soignée sur place. L’habitant du 3e étage a quant à lui eu l’excellent réflexe de rester dans son appartement et de signaler sa présence aux pompiers, via une fenêtre à la façade arrière. Il a été équipé d’un « rescuehood » branché sur l’appareil respiratoire d’un.e pompier.e pour être évacué sain et sauf ».

« Origine accidentelle »

« L’incendie en soi a rapidement pu être maîtrisé et est d’origine accidentelle qui reste encore à déterminer. Après ventilation les appartements restent habitables, mais les occupants ont préféré passer la nuit chez des amis/famille », précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles qui tient par ailleurs à souligner que le comportement de l’habitant du 3e étage a été le bon. « Quand la cage d’escalier est remplie de fumée, restez chez vous, calfeutrer la porte et signaler votre présence aux pompiers par la fenêtre en façade avant /arrière et/ou contacter le 112 pour signaler l’endroit où vous vous trouvez. Les soldat.e.s du feu procéderont alors à votre sauvetage/évacuation dans les meilleures conditions », conclut Walter Derieuw.