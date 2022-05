Jonas Bager, défenseur de l’Union, est dans le viseur de Seraing

Le défenseur de l’Union, Jonas Bager, figure en bonne position dans la liste des joueurs susceptibles de débarquer au Pairay.

On travaille en coulisses du côté du RFC Seraing afin de modeler un noyau capable de se maintenir en D1A la saison prochaine. Des contacts sont donc noués avec plusieurs joueurs ou leurs représentants. Ainsi, il apparaît que Jonas Bager fait partie de la liste des joueurs qui suscitent l’intérêt sérésien et qu’un premier contact ait été établi. Soucieux de se renforcer considérablement et particulièrement en défense centrale, secteur trop souvent en difficulté la saison dernière, le club du Pairay prospecte et tente, de préférence, d’attirer des joueurs qui connaissent les spécificités de notre championnat.

En fin de contrat, donc libre, Jonas Bager plaît. Le défenseur de l’Union est bel et bien dans le viseur sérésien. Arrivé en juillet 2019 dans la capitale, le Danois de 25 ans ne s’y est pas imposé d’emblée mais est monté en puissance pour gagner ses galons de titulaire lors de l’exercice 2020-2021 en D1B avant de poursuivre son évolution en D1A où il compte 31 apparitions. Avec les départs des défenseurs centraux Yahya Nadrani, Benjamin Boulenger, Yves Dabila et Mickael Dyrestam, Seraing doit reconstruire sa base. Si les parties parvenaient à un accord, la direction ferait l’acquisition d’un joueur qui vient d’être sacré vice-champion de Belgique, preuve des ambitions du club. Le dossier n’en est cependant pas encore à ce stade.