Uccle organise la seconde édition de «Rendez-vous au jardin» les 4 et 5 juin

Les samedi 4 et dimanche 5 juin a lieu la seconde édition bruxelloise de l’événement européen « Rendez-vous au jardin ». Une belle occasion pour les visiteurs de (re)découvrir toute la richesse et la diversité d’une quinzaine d’espaces verts ucclois.

Fort de son succès en 2020, « Rendez-vous au jardin » est de retour le temps d’un week-end de printemps. Organisé uniquement à Uccle et en alternance avec le Parcours d’artistes (événement phare du Service Culture), il mettra à l’honneur les parcs Raspail, Brugmann, Wolvendael, le Carré Tillens, le Plateau Avijl, le Bois du Buysdelle, le Cimetière du Dieweg, la Ferme Rose, L’Usine, la Bibliothèque du Centre, le Jardin des Goldies, le Musée Van Buuren, la Maison Strebelle, la Maison Grégoire et la Maison Jephté.

Dans chaque lieu, un large éventail d’animations à la fois passionnantes, instructives et ludiques sera proposé. Parmi celles-ci : spectacles, concerts, promenades contées, visites guidées, contes en musique, ateliers créatifs, activités nature, expositions, démonstrations de savoir-faire, découvertes de potagers collectifs, de plantes médicinales… Sans oublier les visites de jardins privés, prévues uniquement le dimanche, qui dévoileront des éléments structuraux et lignes parfaites, des végétaux peu communs, des écrins de fleurs ou encore un parfum de fête champêtre. Toutes les activités sont adaptées à tous les publics pour répondre au mieux aux envies de chacun avec de vrais moments de partage en plein cœur de la nature.

« Le programme de « Rendez-vous au jardin » fait le pont entre culture et nature en les rendant indissociables. C’est l’une des grandes réussites de ce projet qui met à l’honneur la diversité de nos espaces verts et nos jardins sur l’ensemble du territoire et donne l’occasion aux artistes et au public de se retrouver dans ces précieux îlots de fraîcheur. Par ailleurs, cet événement ne serait pas ce qu’il est sans nos partenaires et les propriétaires des jardins privés qui nous ouvrent leurs portes généreusement et sans la contribution, cette année, de comités de quartiers. Merci à tous », souligne Perrine Ledan (Ecolo), échevine de la Culture.

« On voit de plus en plus l’importance des espaces verts, publics et privés, pour se détendre avec ou sans animaux, rencontrer des gens, flâner, se déstresser, faire son sport, occuper ses enfants… en plus de leur fonction écologique. L’alliance entre culture et nature est plus que d’actualité, elle est une nécessité pour mieux comprendre ce qui nous entoure ainsi que le rôle et la richesse de notre environnement », ajoute Maëlle de Brouwer (Ecolo), échevine des Espaces Verts.

La seconde édition de « Rendez-vous au jardin » se déroule les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 de 10 à 20h dans différents lieux, espaces verts et jardins privés ucclois. Toutes les activités sont gratuites, sur réservation ou en accès libre. Une initiative de l’échevinat de la Culture, en collaboration avec l’échevinat des Espaces Verts et le Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA).