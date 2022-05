La première passerelle cyclable au-dessus du Ring entre Diegem et Zaventem est prête

La passerelle cyclable surplombant le Ring à hauteur de Zaventem peut désormais être utilisée. Elle a été inaugurée ce lundi.

La première passerelle cyclable de franchissement du Ring, à hauteur de Zaventem, est désormais prête à l’usage. La ministre flamande de la mobilité et des travaux publics Lydia Peeters (Open VLD) l’a officiellement inaugurée lundi matin. D’une longueur de 169 mètres, le pont, situé près de la gare de Diegem, suit la ligne ferroviaire entre Louvain et Bruxelles et se raccorde à l’autoroute cyclable F3.

Jusqu’à présent, les cyclistes devaient faire un détour de 3,5 à 4 km et emprunter un autre pont. La nouvelle infrastructure cyclable devrait également offrir plus de sécurité aux cyclistes. D’une largeur de cinq mètres, elle est aussi accessible aux piétons.

Dans le même temps, des raccordements de l’autoroute cyclable F3 ont été réalisées vers la zone industrielle voisine de Keiberg-Kouterveld et vers la gare de Diegem. Objectif : inciter les navetteurs qui se rendent au travail en voiture à utiliser plus souvent leur vélo.

Le montant engagé pour l’ensemble du projet est évalué à 24 millions d’euros, dont quelque 15 millions d’euros en provenance du gouvernement flamand et 8 millions d’euros de la province du Brabant flamand. Les communes de Machelen et de Zaventem ont également contribué financièrement à l’opération.