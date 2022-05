Schaerbeek: avis favorable pour le métro 3 avec 200 conditions

La commission de concertation du 21 avril a rendu son avis sur la construction du métro 3 qui passera notamment par Schaerbeek et Evere. Elle donne son feu vert mais émet… 200 conditions.

Après une réunion à Schaerbeek le 21 avril, la commission de concertation a remis un avis favorable pour la construction du métro 3. Mais il est assorti de 200 conditions, rapportent nos collègues de la Dernière Heure.

Pour rappel, la Stib veut relier Evere à Forest en passant par le centre-ville en 20 minutes. Beliris prévoit de creuser un tunnel de 4,5 km et d’ajouter 7 stations entre la Gare du Nord et Bordet (Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Tilleul, Paix et Bordet). Une station d’épuration et un dépôt à Haren doivent aussi voir le jour.

La commission de concertation demande de revoir les plans d’égouttage de la station Riga et les aménagements de mobilité autour de la station Bordet. Il faudrait également abandonner la passerelle de la station Berboekhove.

La station Colignon inquiète aussi. Il est demandé d’aménager la place qui accueille la maison communale schaerbeekoise en « zone de rencontre », d’élargir le périmètre de travaux et d’abandonner le commerce prévu en station.

La Stib et Beliris ont pris acte de l’avis. « Pour mémoire, sur base de cet avis, il revient au fonctionnaire délégué de la Région de prendre position pour soit délivrer le permis (avec ou sans condition) soit demander une modification des plans », a commenté Cédric Bossut, directeur de Beliris, à la DH.

Chez nos collègues de Bruzz, Pierre Laconte, président de Fondation pour l’environnement urbain, et Christian Kesteloot, professeur en géographie urbaine à l’ULB, plaident pour l’arrêt du métro 3 afin de préserver le tram 55. Selon une deuxième ligne de tram serait mieux et « coûte qu’un dixième du nouveau métro ».