Bruxelles au rythme du jazz ce week-end

Du jazz va résonner un peu partout dans Bruxelles ce week-end. Du vendredi au dimanche, 150 concerts gratuits mettent cette musique à l’honneur.

Le Brussels Jazz Weekend a débuté ce vendredi dans la capitale. Jusqu’à dimanche, les organisateurs entendent souligner l’accessibilité de ce style de musique en proposant quelque 150 concerts gratuits.

Quatre podiums ont été érigés dans le Pentagone: Bourse, Sainte-Catherine, Grand-Place et place de la Chapelle. Au programme, sur la Grand-Place, le Brussels Jazz Orchestra et la joueuse d’harmonica néerlandaise Hermine Deurloo donneront le ton dès la première soirée. Ailleurs, on relèvera les prestations attendues du Big Dave Trio (Sainte-Catherine) et de One Frame Movement (Chapelle).

Sept orchestres de la Brass Parade parcourront en outre les rues de la ville et le jazz résonnera dans de nombreux lieux culturels et cafés comme l’Ancienne Belgique, le Botanique, le Bonnefooi, Au Bassin, Walvis, Roskam ou à l’Archiduc.

D’autres communes de la région seront également de la fête, comme Etterbeek, Anderlecht, Woluwe-Saint-Pierre et Evere. Deux itinéraires vélos thématiques sont en outre proposés, l’un autour de la zone du canal et l’autre entre Woluwe-Saint-Pierre et Bruxelles-Ville, ce dernier permettant de découvrir «un morceau de la riche histoire de notre capitale et la diversité typique des quartiers de Bruxelles».