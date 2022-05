Les Jeux Internationaux de la Jeunesse se dérouleront la semaine prochaine à Uccle

La 11e édition des JIJ se tiendra pour la première fois cette année en Belgique, au Lycée français de Bruxelles et dans les complexes sportifs de la commune d’Uccle. Avec 400 jeunes de 15-16 ans, de 42 pays.

Ils s’y retrouveront autour d’épreuves sportives dès lundi et jusqu’à vendredi prochain. Il s’agit du plus grand rassemblement sportif scolaire francophone.

Les jeux s’ouvriront lundi en présence de l’ambassadeur de France.

À l’occasion des Jeux 2024 de Paris, les drapeaux olympiques seront amenés à l’école mardi matin par une délégation d’athlètes comptant le judoka français né en Belgique Thierry Rey, champion du monde et champion olympique. Elle se rendra ensuite dans l’après-midi à la Grand-Place de Bruxelles.

Des parrains seront présents aux jeux, parmi lesquels la nageuse médaillée olympique Malia Metella, la championne olympique de pentathlon moderne Elodie Clouvel et le champion paralympique de tennis Michaël Jeremiasz. D’anciens élèves seront à leurs côtés, à commencer par le footballeur Alexis Saelemaekers, le champion de France et champion d’Europe de rugby Thibaud Flament et le dessinateur de presse Nicolas Vadot. Le nageur handisport Théo Curin, qui a traversé à la nage le lac Titicaca (Pérou/Bolivie) fera de plus une intervention autour des questions de la persévérance et de la mixité.

Pas moins de 70 lycées français, situés dans 42 pays différents, présenteront des délégations. Les équipes mixtes, composées de 3 filles et 3 garçons, s’affronteront dans 6 disciplines sportives différentes.

«Ce sont des jeux très ouverts, car ce sont des disciplines non traditionnelles mises en place spécialement pour l’événement, comme le rugby-flag, la course d’orientation, le laser run...», a précisé Marie-Alix Beuscart, responsable de communication au lycée français Jean Monnet. «Ce sont d’abord des rencontres sportives dans un esprit de fair-play, des échanges culturels...» Un rallye culturel est organisé en ville le mardi autour du patrimoine historique et des institutions européennes.

Ces jeux sont coorganisés par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) , l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et le lycée français de Bruxelles.