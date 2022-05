Les jeunes de Bruxelles Babel de retour sur scène ce week-end dans une version manga

La 36e édition du festival Bruxelles Babel se tiendra vendredi et samedi au centre culturel de la Tour à Plomb, situé rue de l’Abattoir à Bruxelles.

C’est l’univers des mangas que les quelque 130 jeunes impliqués ont choisi d’explorer cette année par le biais d’un spectacle et d’une exposition mêlant danse, musique, théâtre, vidéo, 3D, réalité virtuelle et arts graphiques.

«Au-delà d’un travail d’analyse des codes esthétiques particuliers des mangas, nous avons pu explorer avec eux la notion de valeur, inhérente à cet art: la loyauté, le dépassement de soi, l’engagement et la tolérance», a partagé Florence Caulier, directrice de l’ASBL Tremplins en charge du projet.

C’est à la suite de la réduction du nombre d’heures dédiées à l’éducation artistique dans les programmes scolaires qu’est née dans les années 80 l’aventure Babel à l’initiative de Jacqueline Heyman, fonctionnaire au service de l’éducation permanente de la Commission communautaire française (Cocof). Elle a su persuader sa hiérarchie du bien-fondé de son initiative et s’est entourée d’une équipe composée de collègues, d’enseignants et d’artistes pour lui donner corps avec des jeunes issus d’horizons variés.

Cette édition 2022 renoue avec la scène après une initiative symbolique en ligne en 2020 et une exposition audiovisuelle en 2021 afin de respecter les restrictions sanitaires en vigueur avec la pandémie de coronavirus.

«Babel est un endroit où on peut s’exprimer librement: On chante ce qu’on ressent», estime Ahmed, 19 ans. «Quand on est tous réunis et qu’on chante ensemble, il se passe quelque chose. C’est une vraie énergie». Un autre jeune, Othmane, 17 ans, apprécie de pouvoir raconter et jouer leurs histoires: «Mon personnage me ressemble. Il vit dans une cité et traîne avec ses potes. Ce qui me plait, c’est que l’équipe artistique écoute nos envies et nos ressentis. On a vraiment notre mot à dire».